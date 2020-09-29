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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 29 Eylül dolar fiyatları

29.09.2020 - 09:59
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 29 Eylül dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.13 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.78 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7776 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8331 TL seviyesini görürken; saat 09.53 itibarıyla 7.8222 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1458 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1370 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0635 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 oranında düşüşle 94.24 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1680 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.45 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.14 seviyesinde bulunuyor.


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