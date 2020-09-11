Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.46 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.83 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.43 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 7.45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4368 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4676 TL seviyesini görürken; saat 10.37 itibarıyla 7.4616 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.8465 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.8396 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.5862 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 oranında düşüşle 93.21 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1844 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.24 seviyesinde bulunuyor.

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