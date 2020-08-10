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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 10 Ağustos güncel döviz fiyatları

10.08.2020 - 09:47 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 10 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.29 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.29 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.2423 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3665 TL seviyesini görürken; saat 17.17 itibarıyla 7.2939 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.7373 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.5919 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.5548 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, geçen hafta 92.5 ile son 2 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından açıklanan makroekonomik verilerle yükselişe geçerken; şu sıralarda yüzde 0.08 oranında düşüşle 93.36 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1775 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.52 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.37 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.


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