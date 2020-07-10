Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Temmuz dolar yorum, güncel dolar fiyatları

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Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Analistler, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının piyasaların odağındaki yerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcılarla gerçekleştirdiği videokonferans toplantısında, ekonomide kademeli açılma adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla başladığının belirtildiğini, ikinci yarıda talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği mesajının verildiğini hatırlattı.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1270 seviyesinde seyrediyor.

Dün 6,8495 - 6,8684 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8624'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre sınırlı yükselişle 6,8660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,7390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,6420'den satılıyor.

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