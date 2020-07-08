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Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? 8 Temmuz dolar yorum

08.07.2020 - 10:28
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? 8 Temmuz dolar yorum

Dolar fiyatları, yeni güne 6.86 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.74 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.74 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.86 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8525 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8658 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.03 itibarıyla 6.8629 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7475 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7446 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6173 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 96.95 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1284 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.38 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.89 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, dünya çapında yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Teknik açıdan dolar kurunda 6.84 TL'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler 6.88 TL'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.


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