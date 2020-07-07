Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 7 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.86 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.76 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.75 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.86 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8524 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8683 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.45 itibarıyla 6.8653 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7844 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7564 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6017 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.21 yükselişle 96.93 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1292 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.29 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.79 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktararak, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün destek konumunda bulunduğunu belirten analistler 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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