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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 15 Haziran dolar yorum, Güncel döviz fiyatları

15.06.2020 - 09:38 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 15 Haziran dolar yorum, Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.82 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.67 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.81 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya 6.82 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8141 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8262 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.23 itibarıyla 6.8193 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6896 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6640 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4994 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 97.33 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1232 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.31 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.29 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün, Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75-6,85 bandının öne çıktığını söyledi.


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