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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 11 Mart dolar fiyatları )

11.03.2020 - 10:22
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 11 Mart dolar fiyatları )

Dün en düşük 6,1041, en yüksek 6,1662 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,1568'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 6,1460'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,9780'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9790'dan satılıyor.

İki haftayı aşan yükseliş trendinin ardından dün yüzde 1,5 değer kaybederek 1,14'ün üzerinden 1,1277'ye kadar inen avro/dolar paritesi, bugüne alıcılı başladı ve dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,1350'ye çıktı. Dolar endeksi, yüzde 0,4 azalışla 95,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların sürdüğünü belirtti.

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Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesine karşın alınan tedbirlerin, konuya ilişkin endişeleri sınırlandırdığının altını çizen analistler, salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10-6,20 bandının izleneceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.


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