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Dolar fiyatları, Euro fiyatları, dolar yorum, 6 Mart güncel döviz fiyatları

06.03.2020 - 09:30 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları, Euro fiyatları, dolar yorum, 6 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.10 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.08 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.89 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.10 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0727 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.1287 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 13.35 itibarıyla 6.0894 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.8922 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9262 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dün akşam, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanacak ateşkes süreci için anlaşmaya varıldı.

Analistler, başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Çin'de koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış hızının önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken analistler, ABD, İran ve özellikle Avrupa'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam etmesinin küresel piyasaları negatif etkilediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolarda 6.10 TL altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6.05 TL gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 6.15 TL'nin direnç olarak izleneceğini söyledi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.91 düşüşle 95.92 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1315 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.93 seviyesinde bulunuyor.


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