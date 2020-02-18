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Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Şubat dolar fiyatları )

18.02.2020 - 09:37 | Son Güncelleme :
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.05 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.07 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 6.05 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0411 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0735 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 12.35 itibarıyla 6.0716 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5757 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8738 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, yükseliş durumunda 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 yükselişle 99.10 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0830 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.41 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.12 seviyesinde bulunuyor.

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