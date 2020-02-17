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Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Şubat dolar fiyatları )

17.02.2020 - 11:02
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.05 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.04 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.05 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0370 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0586 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.56 itibarıyla 6.0456 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5540 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8969 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi verisinin takip edileceğini belirterek, Çin'de yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Suriye'ye dair gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını aktaran analistler, teknik açıdan dolar için 6.00 TL seviyesinin destek, olası yükseliş durumunda 6.10 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 99.00 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0840 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.20 seviyesinde bulunuyor.


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