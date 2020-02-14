Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 14 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.04 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.05 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 6.04 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0344 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0562 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.27 itibarıyla 6.0551 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5630 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9033 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 98.98 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0838 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.07 seviyesinde bulunuyor.

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