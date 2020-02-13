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Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Şubat dolar fiyatları )

13.02.2020 - 10:00 | Son Güncelleme :
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.04 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.04 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 6.04 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0401 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0570 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 12.06 itibarıyla 6.0470 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5901 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8475 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirterek, artan jeopolitik risklere karşın ABD ve NATO yetkililerinin olumlu açıklamalarının piyasaları desteklediğini söyledi.

Bugün Türkiye'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini, öğleden sonra ABD'de enflasyonun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolarda için 6.05 TL'nin destek konumuna geldiğini, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 6.10 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.14 düşüşle 98.78 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0886 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.34 seviyesinde bulunuyor.

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