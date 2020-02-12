‹ Önceki Haber Piyasalar bu verileri takip edecek Piyasalar bu verileri takip edecek Sonraki Haber › Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Şubat dolar fiyatları )

12.02.2020 - 09:52 | Son Güncelleme :
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.02 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.01 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 6.01 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.02 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0002 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0428 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 12.04 itibarıyla 6.0163 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5724 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8067 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan ise dolarda 6.00 TL-6.05 TL bandının izleneceğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 98.61 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0920 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.13 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.02 seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
121.107 Değişim: 1,09% Hacim : 10.838 Mio.TL Son veri saati : 13:37
Düşük 119.229 12.02.2020 Yüksek 121.370
Açılış: 119.940
6,0442 Değişim: 0,46%
Düşük 6,0002 12.02.2020 Yüksek 6,0465
Açılış: 6,0168
6,5989 Değişim: 0,40%
Düşük 6,5491 12.02.2020 Yüksek 6,6026
Açılış: 6,5725
304,62 Değişim: 0,38%
Düşük 301,79 12.02.2020 Yüksek 304,68
Açılış: 303,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.