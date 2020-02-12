Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 12 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.02 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.01 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 6.01 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.02 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0002 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0428 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 12.04 itibarıyla 6.0163 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5724 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8067 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan ise dolarda 6.00 TL-6.05 TL bandının izleneceğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 98.61 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0920 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.13 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.02 seviyesinde bulunuyor.

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