Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 11 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.01 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.03 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 6.02 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.01 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0055 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0358 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 11.45 itibarıyla 6.0344 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5884 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7906 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, dış ticaret ve dördüncü çeyrek GSYH verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Suriye'ye ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı sunumdaki detayların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolarda 5.95 TL - 6.05 TL bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 98.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0909 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.09 seviyesinde bulunuyor.

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