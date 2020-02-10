Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 10 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.01 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.01 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.01 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9746 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0214 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.41 itibarıyla 6.0188 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5966 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7968 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan dolarda 5.96 TL'nin destek olarak izleneceğini ifade ederken, 6.05 TL seviyesinin direnç konumuna geldiğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 98.52 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0948 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.92 seviyesinde bulunuyor.

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