Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 7 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9771 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9908 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 14.27 itibarıyla 5.9895 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5643 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7492 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolarda 5.96 TL'nin destek olarak izleneceğini kaydeden analistler, 6.00 TL seviyesinin psikolojik direnç konumunu sürdürdüğünü bildirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 yükselişle 98.47 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0957 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.63 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.44 seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler