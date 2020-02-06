Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9757 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9849 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.04 itibarıyla 5.9833 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5858 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7749 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerinde gündemin odağında olduğunu belirterek, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankası ekonomi bülteni ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolarda 5.96 TL'nin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6.00 TL seviyesinin psikolojik direnç konumunda olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 98.16 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0999 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.31 seviyesinde bulunuyor.

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