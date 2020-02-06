‹ Önceki Haber Hindistan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Hindistan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Şubat dolar fiyatları )

06.02.2020 - 10:10 | Son Güncelleme :
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9757 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9849 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.04 itibarıyla 5.9833 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5858 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7749 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerinde gündemin odağında olduğunu belirterek, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankası ekonomi bülteni ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolarda 5.96 TL'nin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6.00 TL seviyesinin psikolojik direnç konumunda olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 98.16 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0999 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.31 seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
123.772 Değişim: 1,19% Hacim : 2.376 Mio.TL Son veri saati : 10:36
Düşük 122.712 06.02.2020 Yüksek 123.845
Açılış: 122.712
5,9862 Değişim: 0,10%
Düşük 5,9757 06.02.2020 Yüksek 5,9871
Açılış: 5,9804
6,5922 Değişim: 0,21%
Düşük 6,5779 06.02.2020 Yüksek 6,5924
Açılış: 6,5783
299,98 Değişim: 0,16%
Düşük 298,68 06.02.2020 Yüksek 300,02
Açılış: 299,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.