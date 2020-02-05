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Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Şubat dolar fiyatları )

05.02.2020 - 09:25 | Son Güncelleme :
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9729 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9887 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 15.35 itibarıyla 5.9824 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5952 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8112 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.11 düşüşle 97.92 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1022 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.22 seviyesinde bulunuyor.

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