Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 4 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.62 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9802 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9880 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.18 itibarıyla 5.9849 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6211 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7934 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 97.66 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1060 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.27 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.30 seviyesinde bulunuyor.

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