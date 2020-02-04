‹ Önceki Haber Rus ekonomisi yüzde 1.3 büyüdü Rus ekonomisi yüzde 1.3 büyüdü Sonraki Haber › Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 4 Şubat dolar fiyatları )

04.02.2020 - 09:22
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 4 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.62 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9802 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9880 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.18 itibarıyla 5.9849 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6211 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7934 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 97.66 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1060 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.27 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.30 seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.243 Değişim: 0,00% Hacim : 11.657 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 03.02.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
5,9864 Değişim: 0,02%
Düşük 5,9802 04.02.2020 Yüksek 5,9880
Açılış: 5,9853
6,6238 Değişim: 0,06%
Düşük 6,6166 04.02.2020 Yüksek 6,6241
Açılış: 6,6199
302,63 Değişim: -0,26%
Düşük 302,33 04.02.2020 Yüksek 304,00
Açılış: 303,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.