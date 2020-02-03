Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Şubat dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.97 TL'den tamamlarken; yeni haftaya 5.98 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9764 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9862 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.31 itibarıyla 5.9846 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6216 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8148 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.32 yükselişle 97.52 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1064 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.27 seviyesinde bulunuyor.

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