Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 30 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.96 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.95 TL seviyesinden tamamlarken; yeni güne 5.96 TL seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9563 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9740 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.18 itibarıyla 5.9727 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5798 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7567 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.9850 TL'nin direnç konumuna geldiğini söylerken, 5.9150 TL'nin destek olarak izleneceğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 yükselişle 97.90 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1009 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.19 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.10 seviyesinde bulunuyor.

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