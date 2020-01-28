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Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Ocak dolar fiyatları )

28.01.2020 - 10:05
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.94 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.94 TL seviyesinden tamamlarken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9376 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9485 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.58 itibarıyla 5.9437 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5506 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7500 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Küresel piyasalarda hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgınına yönelik endişelerle risk algısının arttığını belirten analistler, teknik açıdan dolarda 5.9850 TL'nin direnç, 5.9150 TL'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 yükselişle 97.79 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1017 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.10 seviyesinde bulunuyor.

 


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