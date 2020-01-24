Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 24 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 5.92 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.93 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.93 TL seviyesinde bulunurken; yeni yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9236 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9484 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 17.02 itibarıyla 5.9392 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5586 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7813 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.15 yükselişle 97.63 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1034 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.06 seviyesinde bulunuyor.

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