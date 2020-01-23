Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 23 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 5.92 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.93 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.92 TL seviyesinde bulunurken; yeni yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9034 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9339 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.24 itibarıyla 5.9302 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5825 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7903 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 97.26 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1094 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.60 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.13 seviyesinde bulunuyor.

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