Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 22 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 5.93 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.92 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.56 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.93 TL seviyesinde bulunurken; yeni yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9212 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9445 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.12 itibarıyla 5.9235 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5670 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7793 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’daki yargılanma sürecine odaklandığını, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolarda 5.95 TL'nin direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 5.90 TL'nin destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 97.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1087 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.29 seviyesinde bulunuyor.

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