Dolar fiyatlarında son durum, Dolar ne kadar oldu, Euro fiyatlarında son durum, Euro fiyatları ne kadar, 27 Aralık döviz kurları

Dolar fiyatları haftanın son işlem gününe 5.93 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.64 TL seviyelerinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.93 TL seviyesinde bulunurken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.9292 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.9611 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.51 itibarıyla 5.9578 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.6478 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7966 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolarda 5.95 TL'nin önemli direnç, 5.90 TL'nin destek olarak takip edileceğini belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.37 düşüşle 96.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1149 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.68 seviyesinde bulunuyor.

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