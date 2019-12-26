Dolar ne kadar oldu, Euro ne kadar oldu, Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Sterlin fiyatlarında son durum...

Dolar fiyatları yeni güne 5.93 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda yatay seviyede hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.59 TL seviyelerinde...

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.93 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.9330 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.9415 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.40 itibarıyla 5.9376 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5923 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7191 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 97.20 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1093 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.77 seviyesinde bulunuyor.

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