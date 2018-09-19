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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Eylül dolar fiyatları )

19.09.2018 - 08:49 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.26 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 7.31 TL'de hareket ediyor. Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan Orta Vadeli Program'da...

Küresel ticaret savaşlarında kaygının yükselmesi piyasalarda baskıya sebep olurken, dolar kuru yeni güne 6.38 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.2506 TL'yi, en yüksek 6.4202 TL'yi görürken; saat 16.08 itibarıyla 6.2613 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise şu dakikalarda 7.3131 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısındaki değer kazancı yüzde 2 seviyesine yakın bulunuyor.

Piyasalar yarın açıklanacak olan Orta Vadeli Program'a (OVP) beklerken, ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı ardından OVP'den de etkili bir maliye politikası çıkması halinde TL'ye destek olabileceği belirtiliyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.03 düşüşle 93.18 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1674 seviyelerinde...


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