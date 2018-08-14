Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 14 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları gün içerisinde en düşük 6.4182 TL'yi görürken, şu dakikalarda 6.60 TL'de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.52 TL'de bulunuyor.

TL'deki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla BDDK ve TCMB başta olmak üzere arka arkaya birçok adım atılırken, dolar kuru güne 6.55 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 6.4182 TL'yi gören dolar, saat 11.50 itibarıyla 6.6044 TL'de hareket ediyor. Böylelikle Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazancı, yüzde 4 seviyesine yakın seyrediyor.

Euro kuru en düşük 7.3363 TL'yi görürken, şu dakikalarda 7.5223 TL'de bulunuyor. Sterlin kuru ise 8.3696 TL seviyelerinde...

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Dolar endeksi 96 puanın üzerindeki seyrini sürdürürken, aynı dakikalarda 96.25 puanda bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.41, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 25.51 seviyelerinde...