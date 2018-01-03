Dolar ne kadar? ( 3 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, beklentilerin biraz üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası 3.78 seviyesinin üzerini gördü. Dolar kuru sonrasında tekrar gerilerken, en düşük 3.7566 seviyesini gördü. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, tarım dışı istihdam verisine kadar dolar/TL kurunun aşağı yönde tepkisini korumasının beklenebileceğini söyledi.

Dolar/TL, dolardaki zayıf seyrin desteği ve küresel piyasalardaki iyimserliğin de etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerde seyrederken, beklentilere yakın gelen enflasyon verisi sonrası 3.78 seviyesinin üzerini gördü. Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi öncesi 3.7653 seviyesinde hareket eden dolar kuru, veri sonrası 3.7808 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar/TL saat 14.54 itibarıyla 3.7583 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.5173 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar ise 1.2018 seviyesindeydi.

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ENFLASYON BEKLENTİLERE YAKIN

TÜİK piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayında enflasyon 0,69; 2017 yılı ise 11,92 olarak açıklandı. Böylelikle enflasyon piyasa beklentilerine yakın geldi.

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Yeni yılın ilk haftasında, TL lehine hareketler sürüyor. Türkiye’ye yönelik risk algısında iyileşmenin devam ediyor olması, Dolar endeksinin geri çekilmesi ve TL swap faizlerindeki aşağı yönlü eğilim, USD/TL kurunun düşüşünü destekliyor. Bu haftanın en önemli verisi, bu sabah açıklanan Türkiye enflasyon rakamlarıydı. Aralık ayına yönelik açıklanan veride, baz etkisinden kaynaklı olarak manşet enflasyonda düşüş görülmekte, çekirdek enflasyonda ise bir önceki aya göre artış dikkat çekiyor. Hala enflasyonda bir iyileşmenin olduğunu söylemek zor. Özellikle, çekirdek enflasyondaki artışın sürmesi de rahatsız edici. Çekirdek enflasyon, altın, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler ve tütün hariç hesaplanan bir veri ve bu sayılanlar aslında TCMB’nin de müdahale edemeyeceği noktalar. Bunlar hesaplamadan çıkmasına karşın artışın korunuyor olması aslında bize bozulmanın farklı gruplarda da devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Karadağ şöyle devam etti: "Dolayısıyla, 18 Ocak tarihinde TCMB’nin sıkı duruşunu koruması bekleniyor. 2018 yılında, TCMB’nin odağında enflasyon olacaktır. Eğer, enflasyonda istikrarlı bir şekilde azalma görülürse bu durumda TCMB politikasında değişikliğe gitmek isteyebilir. Ancak, enflasyonda iyileşme görülene kadar sıkı duruşunu koruyacağını düşünmekteyim. Enflasyon verisinin ardından TL varlıklar üzerinde sınırlı negatif bir etki izlendi. Sonrasında, fiyatların normale döndüğü görülüyor.

Dış piyasada, Dolar temkinli. Dolar endeksi, 92 seviyesinin altında ve gelişmekte olan ülke piyasalarının yeni yıla oldukça pozitif başladığını gözlemliyoruz. Bugünde dâhil olmak üzere önümüzdeki iki günde ABD’den veri akışı yoğun. Bu akşam, Fed’in 12-13 Aralık tarihlerindeki toplantısının tutanakları yayınlanacak. Ancak, tutanaklar kaynaklı Dolar üzerinde yeni bir fiyat hareketinin görülmesi beklenmiyor. Faiz dışında enflasyon vurgusuna dikkat ediyor olacağız. Piyasaların, Cuma gününü beklediğini söyleyebilirim. Cuma günü, ABD tarım dışı istihdam verisine kadar Doların sakin seyrini koruması bekleniyor. Dolayısıyla, bu hafta olağanüstü bir durum olmadıkça tarım dışı istihdam verisine kadar USD/TL kurunun aşağı yönde tepkisini koruması beklenebilir.

Teknik olarak, USD/TL’de 3.74-3.75 bölgesi destek konumunda. Kur, bu destek noktalarının altına doğru tepki vermek isteyebilir. Ancak, yönünü daha da aşağı çevirmesi için bu desteklerin altında uzun vadeli güçlü kapanışların görülmesine ihtiyaç var. Yukarıda ise 3.80 bölgesinin üzerine doğru hamlenin başlaması, piyasada senaryoların TL aleyhine döndüğünün göstergesi olarak yorumlanabilir."

2003'TEN BERİ EN SERT DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda doların zayıf seyri gelişmekte olan ülke para birimlerine destek oluyor. Dolar Cuma günü geçen haftaki vergi revizyonun ardından ABD ekonomik büyümesindeki yükselişin sürmesine ilişkin şüphelerle temel para birimleri karşısında üç ayın dip seviyesine gerileyerek 2003'ten bu yana en sert yıllık düşüşünü kaydetti.

Euro bölgesinin ekonomik görünümüne ilişkin iyimserlikten destek bulan euro üç yılın zirvesine yakın işlem görüyor.

Euro dün 1.2081 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra yüzde 0.1 düşüşle 1.2048 dolara geriledi. Böylece euro, Eylül ayında gördüğü ve 2015 başından bu yana en yüksek seviye olan 1.2092 dolardaki zirve seviyesine yaklaşmış oldu.

Euro dolar karşısında 14 yılın en iyi performansını kaydettiği 2017 yılının ardından, Avrupa ekonomilerinin güçlenmesi ve Avrupa Merkez Bankasının ekonomiye verilen desteği azaltacağı yönündeki beklentilerin artmasıyla 2018'e de yüksek seyirli başladı.

Dolar endeksi ise bugün 92'nin hemen altında işlem görüyor.

ABD VERİSİ KRİTİK OLACAK

Küresel piyasalarda ise yatırımcıların dikkati akşam saatlerinde açıklanacak olan 2017'de faiz oranlarını üç kez artıran Fed'in Aralık ayı toplantı tutanaklarına çevrilmiş olacak. Dolar ayrıca Cuma günü açıklanacak istihdam verisi de dahil olmak üzere ilerleyen günlerdeki ekonomik verilerden ipuçları alabilir.

Haftanın kalanında ise ABD istihdam raporu piyasalarda yakından takip edilecek.

DAVA SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Dolar/TL Ekim ayı başında ABD ile yaşanan vize krizi sonrasında, 3.60 seviyelerinden 3.90'ın üzerine kadar yükselmişti. TL bu dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Bankacılar vize sorunun çözümünün ABD Türkiye ilişkileri açısından önemli bir gelişme olduğunu, bundan sonra ise ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla'nın New York'da görülen davasının yakından izleneceğini belirttiler.

Davada juri Noel tatili öncesi karara varamamış böylece görüşmelere yeni yılda başlamak üzere ara verilmişti.

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta görülen davasında yargıç Richard Berman davanın düşürülmesi talebini reddetti. Jürilerin istişarelerin dördüncü günü için bugün yeniden biraraya gelmeleri bekleniyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.67, gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.22 oldu.

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