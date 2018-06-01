Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 1 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru güne 4.54 TL'den başlarken, bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 4.64 TL'nin üzerini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.60 TL'de bulunurken, Euro kuru 5.34 TL'de hareket ediyor.

Dolar/TL, dün ABD'nin gümrük vergisi adımlarının küresel risk iştahını baskılaması, lokallerin döviz alımları ve bankacılık hisselerinde yüzde 5'e ulaşan kayıpların etkisiyle yönünü yukarı çevirirken; bugün de yükselişine devam etti. Dolar kuru beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası en yüksek 4.6470 TL'yi görürken, sonrasında 4.60 TL seviyesine gevşedi. Dolar/TL saat 17.16 itibarıyla 4.6011 seviyesinde bulunurken; gün içerisinde en yüksek 5.4232 TL'yi gören Euro kuru ise şu dakikalarda 5.3426 TL'de hareket ediyor.

Dolar endeksi yeniden 94 puanın üzerine çıkarken, şu sıralarda yüzde 0.33 yükselişle 94.28 puandan işlem görüyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1646 seviyelerinde...

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Petrol fiyatları 76.81 dolar seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı 1.294 dolardan işlem görüyor.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM SÜRPRİZ YAPTI

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 223 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3.8 ile 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Tarım dışı istihdamdaki artış ve işsizlikteki düşüş enflasyonla ilgili endişeler uyandırabilecek istihdam piyasası koşullarının hızla sıkılaştığına işaret etti. Ortalama saatlik ücretler bir önceki aya göre yüzde 0.3 ile yüzde 0.2 olan beklentilerin üzerinde artarak Fed'in haziran ayında faizleri artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 188 bin artacağını, işsizliğin yüzde 3.9'ta kalacağını tahmin ediyorlardı.

GÖZLER MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARINDA

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GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Perşembe günü Borsa İstanbul sert satılırken TL'de değer kaybetti. Haftanın son işlem gününe de zayıf başladık. Trump’ın tarifeler üzerinden yarattığı küresel stres bizim için iyi olmayabilir. Küresel ticaret hacminde azalma, Çin ekonomisinde iniş, Avrupa’da siyasi belirsizlik gibi unsurlar küresel ekonomilerin zaten aşırı ısınmadığı, ılımlı büyüme ortamında küresel büyümenin törpülenmesine neden olacaktır. Bu durum TL varlıkları açısından da negatiflik yaratabilir. Yatırımcı odak noktası gelecek hafta açıklanacak mayıs ayı enflasyonuna çevrilmiş durumda. Sonrasında ise PPK var. Enflasyon muhtemelen yüksek gelecek, aylık yüzde 1.5-2 gibi bir gerçekleşme olursa yıllık bazda enflasyonu yüzde 12'ye taşıyacak beklentisi var. TCMB'nin buna nasıl bir karşılık vereceği önemli. Londra'daki görüşmelerde mayıs enflasyonun yüksek çıkması halinde faiz artırmaya hazır oldukları sinyali verdiler. Bu durumda 7 Haziran'da 100 baz puan civarında faiz artışı beklenebilir."

Erkan teknik olarak ise; "Dolar/TL kurunu değerlendirdiğimizde, 4,52 – 4,55 bölgesine göre tepkiler tamam mı devam mı sorusuna cevap arayacağız ve kur şu sıralar ilgili bölge içerisinde karar vermeye çalışıyor. ABD istihdam verileri sonuçları, kura yönelik mevcut sorunun cevabını bulabilmemiz adına önemli bir makro gelişme olarak karşımıza çıkabilir. Dolar/TL kuru kısa vadeli olarak tepki satışı düşüncesine devam etmek istiyorsa, 4,52 – 4,55 altında seyrini sürdürmelidir. Bu düşünce yapısı ile 4,4890 başta olmak üzere 4,4430 ve 4,4250 desteklerine kadar geri çekilmek istenebilir. Kısa vadeli gerçekleşecek olası dönüşün teyit kazanabilmesi yani dolar/TL kurunun tepki satışı düşüncesine son verebilmesi içinse, 4,52 – 4,55 üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır. Ancak bu şartla 4,5730 başta olmak üzere 4,6150 ve 4,6560 bariyerlerine doğru trend yönlü fiyatlama davranışı izlenebilir" şeklinde açıkladı.

TİCARET SAVAŞLARI CANLANDI

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ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi. Öte yandan Kanada ve Meksika kararına misilleme yaptılar, AB ise kendi misilleme adımlarının hazır olduğunu belirtti. Bütün bunlar yatırımcıların küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerini yeniden canlandırdı.

Söz konusu ülkeler ABD'nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.