Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 11 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları psikolojik seviye olan 6.00 TL'nin altına gerilerken şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.93 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un yarın görülecek olan davasını takip edecek.

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Dün günü 6.07 TL seviyesinden tamamlayan dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur yeni güne aynı seviyelerden başladı. Dolar kuru, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürürken 6.00 TL seviyesinin altına geriledi ve en düşük 5.9505 TL seviyesini gördü. Dolar saat 16.49 itibarıyla 5.9874 TL seviyesinde hareket ederken, 6.8965 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.9392 TL seviyesinde bulunuyor.

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Küresel piyasalardaki sert satış baskısına rağmen Brunson kararına ilişkin iyimser beklentiler Türk Lirası'nın küresel satış baskısından daha az etkilenmesine neden oluyor. Piyasaların oynaklık beklentilerini ölçen Wall Street'in korku endeksi ise yüzde 44 artışla nisandan bu yana en yüksek seviyesi olan 22.96'ye yükseldi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 37 düşüşle 94.85 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1574 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.07 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27.00 seviyesinde hareket ediyor.

İKİ SENARYO ÖN PLANA ÇIKACAK

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Cuma günkü kritik ABD'li rahip Brunson davası öncesinde TL’de pozitif ayrışma söz konusu. ABD faizlerinin yüzde 3.25’e (2011’den sonraki en yüksek seviyeler) yükseldiği ve Euro/dolar paritesinin sert baskı altında kaldığı ve bu kapsamda doların küresel bazda sert değer kazandığı süreçte dahi dolar kurunda genel olarak aşağı yönlü hareketler söz konusuydu. Bu pozitif ayrışmaya neden olarak akla yarınki Brunson davası geliyor. Küresel bazda borsalarda yüzde 4’lere varan satışlar görülmesi ve risk iştahında düşüş yaşanmasına rağmen dolar kuru 6.00 TL seviyelerinin altını test etti" dedi.

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Yarınki karar TL varlıklar özelinde kritik olacaktır. Mevcut fiyatlamaya baktığımızda piyasalarda Brunson’ın serbest bırakılması yönünde bir hava olduğunu ve bunun bir miktarının fiyatlara yansıdığını söyleyebiliriz

Yarın iki senaryo söz konusu olacağını belirten Baştürk, "Brunson serbest bırakılırsa TL varlıklarda diğer ülkelere göre pozitif ayrışma kuvvetlenebilir. Dolarda bu aşamada 5.95 TL desteği ön plana çıkacaktır. Bu destek altına sarkılırsa 5.80 TL'ye kadar gerileme görebiliriz. Brunson serbest bırakılmazsa ki piyasa bunu pek fiyatlamıyor, böyle bir durumda TL varlıklar baskı altına kalabilir. Çünkü böyle bir karar ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımlarını gündeme getirecektir. Böyle bir durumda TL’de değer kayıpları hızlı olabilir. 6.23 TL eşiği aşılırsa 6.50 TL'ye kadar momentum görebiliriz. Yine de Brunson olayının kısa vadede etkili olacağını orta-uzun vade görünüm için tekrardan ABD faizleri, petrol fiyatları ve jeopolitik riskler gibi unsurlara odaklanmak gerekecektir" şeklinde ekledi.

TÜRKİYE 3 YIL SONRA CARİ FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler dengesi Ağustos'ta 2.59 milyar dolar fazla verdi. Beklenti cari işlemler fazlasının 2.5 milyar dolar olmasıydı.

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