‹ Önceki Haber Trump: Fed kafayı yedi Trump: Fed kafayı yedi Sonraki Haber › ABD petrol fiyatı tahminlerini yükseltti ABD petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 11 Ekim dolar fiyatları )

11.10.2018 - 08:49 | Son Güncelleme :
Dolar kuru psikolojik seviyenin altını gördü

Dolar fiyatları psikolojik seviye olan 6.00 TL'nin altına gerilerken şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.93 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, ABD'li rahip Brunson'un yarın görülecek olan davasını takip edecek.

bigpara.com

Dün günü 6.07 TL seviyesinden tamamlayan dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur yeni güne aynı seviyelerden başladı. Dolar kuru, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürürken 6.00 TL seviyesinin altına geriledi ve en düşük 5.9505 TL seviyesini gördü. Dolar saat 16.49 itibarıyla 5.9874 TL seviyesinde hareket ederken, 6.8965 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.9392 TL seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Küresel piyasalardaki sert satış baskısına rağmen Brunson kararına ilişkin iyimser beklentiler Türk Lirası'nın küresel satış baskısından daha az etkilenmesine neden oluyor. Piyasaların oynaklık beklentilerini ölçen Wall Street'in korku endeksi ise yüzde 44 artışla nisandan bu yana en yüksek seviyesi olan 22.96'ye yükseldi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 37 düşüşle 94.85 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1574 seviyelerinde...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.07 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27.00 seviyesinde hareket ediyor.

İKİ SENARYO ÖN PLANA ÇIKACAK

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Cuma günkü kritik ABD'li rahip Brunson davası öncesinde TL’de pozitif ayrışma söz konusu. ABD faizlerinin yüzde 3.25’e (2011’den sonraki en yüksek seviyeler) yükseldiği ve Euro/dolar paritesinin sert baskı altında kaldığı ve bu kapsamda doların küresel bazda sert değer kazandığı süreçte dahi dolar kurunda genel olarak aşağı yönlü hareketler söz konusuydu. Bu pozitif ayrışmaya neden olarak akla yarınki Brunson davası geliyor. Küresel bazda borsalarda yüzde 4’lere varan satışlar görülmesi ve risk iştahında düşüş yaşanmasına rağmen dolar kuru 6.00 TL seviyelerinin altını test etti" dedi.

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Yarınki karar TL varlıklar özelinde kritik olacaktır. Mevcut fiyatlamaya baktığımızda piyasalarda Brunson’ın serbest bırakılması yönünde bir hava olduğunu ve bunun bir miktarının fiyatlara yansıdığını söyleyebiliriz

Yarın iki senaryo söz konusu olacağını belirten Baştürk, "Brunson serbest bırakılırsa TL varlıklarda diğer ülkelere göre pozitif ayrışma kuvvetlenebilir. Dolarda bu aşamada 5.95 TL desteği ön plana çıkacaktır. Bu destek altına sarkılırsa 5.80 TL'ye kadar gerileme görebiliriz. Brunson serbest bırakılmazsa ki piyasa bunu pek fiyatlamıyor, böyle bir durumda TL varlıklar baskı altına kalabilir. Çünkü böyle bir karar ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımlarını gündeme getirecektir. Böyle bir durumda TL’de değer kayıpları hızlı olabilir. 6.23 TL eşiği aşılırsa 6.50 TL'ye kadar momentum görebiliriz. Yine de Brunson olayının kısa vadede etkili olacağını orta-uzun vade görünüm için tekrardan ABD faizleri, petrol fiyatları ve jeopolitik riskler gibi unsurlara odaklanmak gerekecektir" şeklinde ekledi.

TÜRKİYE 3 YIL SONRA CARİ FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler dengesi Ağustos'ta 2.59 milyar dolar fazla verdi. Beklenti cari işlemler fazlasının 2.5 milyar dolar olmasıydı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Trump: Fed kafayı yedi Trump: Fed kafayı yedi Sonraki Haber › ABD petrol fiyatı tahminlerini yükseltti ABD petrol fiyatı tahminlerini yükseltti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.658 Değişim: 0,23% Hacim : 5.318 Mio.TL Son veri saati : 16:38
Düşük 93.480 11.10.2018 Yüksek 94.884
Açılış: 93.925
5,9928 Değişim: -1,38%
Düşük 5,9505 11.10.2018 Yüksek 6,0855
Açılış: 6,0768
6,9449 Değişim: -0,84%
Düşük 6,8965 11.10.2018 Yüksek 7,0518
Açılış: 7,00345
232,20 Değişim: 0,63%
Düşük 230,11 11.10.2018 Yüksek 233,25
Açılış: 230,73
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.