Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 7 Haziran dolar fiyatları )

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerinde hareket eden dolar kuru, karar sonrası 4.46 TL'nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.47 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise 5.29 TL'de bulunuyor.

Dolar kuru, kritik güne 4.55 TL seviyelerinden başlarken, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert geriledi. Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerinde hareket ederken, faiz kararının açıklanmasıyla 4.4564 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru saat 15.31 itibarıyla 4.4730 TL'de hareket ederken; Euro kuru 5.2982 TL'de TL'de bulunuyor.

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İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar/TL kurunda sert bir şekilde geri çekilme izlendi. Kur en düşük 4.4565 TL seviyesine kadar geri çekildi. Kurda destek olarak 4.44 TL seviyesini izleyebiliriz. Bu destek noktasının altındaki kapanışlar kurun 4.36 TL seviyesine doğru gevşemesini destekleyebilir. Ancak, kur geri çekilmelerde sınırlı kalırsa bu durumda yeniden yukarı yönde tepkiler alabiliriz. Ancak, bu ortam kurun 4.50 TL üzerinde çok güçlü ataklar yapmasını bir süre zorlaştırabilir" dedi.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Londra toplantılarından beri kurda 4.80 TL'lerden 4.50 TL'lere normalleşme dönemine kadar faiz artırım beklentilerinin önden yüklemeli olarak fiyatlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Kabataslak 4.45 – 4.80 bölgesi kur için kritik. Bu bölge altında kalıcılık sağlanırsa 4,40 TL'lerin altına hareket de mümkün olabilir, bir miktar tepki ise sürpriz olmaz. Daha fazla düşüş olacak mı, yoksa bir miktar tepki mi gelecek sorusunun cevabı için bu aralığa dikkat edilmelidir. Uzun vadeli tahvil faizlerinin bir miktar rahatlamasını ve gevşemesini bekleyebiliriz" şeklinde değerlendirdi.

MERKEZ FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıkladı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17.75'e çıkardığı bildirildi.