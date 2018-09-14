Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 14 Eylül dolar fiyatları )

Dün günü sert düşüşle 6.08 TL seviyesinden tamamlayan dolar fiyatları, şu dakikalarda 6.12 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları 7.14 TL'de bulunuyor.

Merkez Bankası'nın dün beklentilerin üst sınırında yaptığı faiz indirimi ve ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceği mesajları ile sert gerileyen dolar kuru, yeni güne 6.08 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.0218 TL'yi görürken, saat 16.45 itibarıyla 6.1202 TL'de bulunuyor. 7.0524 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.1470 TL'de hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.16 yükselişle 94.69 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise 1.1672 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.71 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 24.94 seviyesinde bulunuyor.

"TL VARLIKLARDA DEĞERLENME SÜRECİ DEVAM EDEBİLİR"

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz bir şekilde beklentilerin üzerinde faiz artırması TL varlıkların değerlenmesini sağladı. Dünkü faiz kararı öncesinde beklentiler oldukça değişkendi ancak genel ortalama politika faizinin yüzde 17.75’ten yüzde 21’e yükseltilmesi yönündeydi. TCMB ise beklentilerin de üzerinde politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24’e çekti" dedi.

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü kararlar öncesinde faiz karşıtı söylemlerde bulunması ve ardından TCMB’nin beklentinin de üzerinde faiz artırması, bankanın kredibilitesine ilişkin olumlu görüşlerin oluşmasını sağladı ve TL varlıklarda değerlenme sağladı. Bu aşamada gözler 20 Eylül’de açıklanacak olan Orta Vadeli Program'da (OVP) olacaktır. TCMB kendinden bekleneni yaptı. OVP’de yatırımcılar, sıkı mali disipline ilişkin net ve somut bir program arayacaklardır. Bunu bulabilirlerse TL varlıklarda değerlenme süreci devam edebilir. Ancak OVP’de sıkı mali disiplin yerine gevşek ve genişleyeci bir program açıklanırsa bu durum TL varlıklardaki değerlenmenin önünü kesebilir.

Bu gelişmelere ek olarak yurt dışı gelişmelerin de iç piyasayı desteklediğini söyleyebiliriz. Bu hafta ABD’de ÜFE ve TÜFE verileri beklentileri karşılamadı. Bu verilerin ardından Euro/dolar 1.17 üzerine yükselirken, dolar endeksi ise yükselen eğilimini aşağı yönlü kırdı. Bu gelişmeler gelişen ülke varlıkları için pozitif."

Global Menkul Değerler Analisti Baştürk teknik olarak ise şunları söyledi: "Dün faiz kararı öncesi bizim için trend tepe bölgesi olan 6.55 TL'den net bir dönüş yaşayan kur, 6.00 TL desteğini kıramadı. Bu aşamada satış baskısının derinleşmesi yani TL’deki kazanımların artması için 6.00 TL desteğinin altına sarkılması gerekiyor. Bu hareket gerçekleşirse 5.80 TL'ye doğru baskı oluşabilir. Genel olarak 6.30 TL altında kalındığı sürece yükselişler satış fırsatı verebilir."

DOLAR SERT GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizini 625 baz puan artırdı. Böylece politika faizi (bir haftalık repo faizi) yüzde 17.75'ten yüzde 24.00'e çıkmış oldu. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı öncesi 6.41 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, 6.0137 TL'ye kadar gerilerken, günü 6.08 TL'de tamamlamıştı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN 'YENİ ADIM' MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sabah gazetesinde yer alan açıklamalarında, "Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı; ihtiyaç duyulduğunda sıkılaşma yönünde yeni adımlar atacağı mesajını verdi. Merkez Bankası'nın son kararının ardından bağımsızlık tartışmaları kapandı; bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı olmayacak" dedi.