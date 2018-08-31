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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 31 Ağustos dolar fiyatları )

31.08.2018 - 08:59 | Son Güncelleme :
Dolar kuru güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları güne 6.62 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 6.54 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 7.63 TL'de bulunuyor. Piyasalar ABD ile Türkiye ilişkileri arasındaki gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

Kurban Bayramı tatili sonrası yeni haftada hareketli bir seyir izleyen dolar kuru, güne 6.62 TL seviyesinden başladı. Uluslararası piyasalarda en yüksek 6.7901 TL seviyesini gören dolar kuru, Türkiye piyasalarının açılmasıyla 6.3874 TL'ye kadar gerilerken saat 10.00 itibarıyla 6.5454 TL'de hareket ediyor. Şu dakikalarda Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2'ye yakın seyrediyor.

Gün içerisinde en yüksek 7.9168 TL'yi, en düşük ise 7.4598 TL'yi gören Euro kuru ise, şu dakikalarda 7.6386 TL'de bulunuyor.

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Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, dolarda teknik açıdan 6,80 TL seviyesinin direnç, 6,40 TL'nin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi. 

ARJANTİN PESOSU PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Dün başta Arjantin pesosu olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki sert düşüşleri, küresel piyasalarda gündemin odağına yerleşti. Arjantin Merkez Bankası pesonun dolar karşısındaki bir haftalık kaybının yüzde 30'a yaklaşması sonrasında politika faizini 15 puan artırarak yüzde 60'a çıkardı.

Dolar/Arjantin pesosu dün gün içinde 41,47'yi görmesinin ardından faiz kararıyla 37-38 bandında dengelendi. Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden Endonezya ve Hindistan rupisi, Güney Afrika randı ve Türk lirası da dolar karşısında düşüş eğiliminde hareket etti.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi 
12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı işsizlik 
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 
16.45 ABD, ağustos ayı Chicago PMI 


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