Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, güne 6.15 TL'den başlarken şu dakikalarda 6.20 TL'de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.27 TL'de bulunuyor.

Türkiye piyasaları uzun tatil sonrası yeni haftanın ilk gününde hareketli bir seyir izlerken, dolar kuru yeni güne 6.15 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.2716 TL'yi görürken, saat 15.56 itibarıyla 6.2057 TL'de bulunuyor. 7.3520 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru ise, aynı dakikalarda 7.2790 TL'de hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.95 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 24.48 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.23 düşüşle 94.44 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1719 seviyelerinde...

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "ABD doları geçen hafta dünya genelinde ortalama yüzde bir buçuk kadar değer kaybederken TL karşısında yatay bir seyre sahne olmuştu. Dolar dış piyasalarda bu haftaya da ılımlı negatif başladı. FED’in faiz artırımlarının 2019 yılı içinde sona erebileceği beklentisinden kaynaklanan bu eğilim yurt içine yansımıyor. ABD ile süren gerilimin etkisi ile gerek dolar gerek diğer döviz kurları ülkemizde talepli bir seyir ortaya koyuyor" şeklinde değerlendirdi.

Karayazıcı değerlendirmelerine şunları ekledi: "Temmuz ayını 4.91 TL seviyesinde tamamlayıp 13 Ağustos’ta 7.21 TL'ye yükselen dolar, ayın ikinci yarısını ağırlıkla 6.00 – 6.20 TL bandında dalgalanarak geçiriyor. Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül tarihli toplantıda alacağı aksiyon gerek dolar gerek diğer döviz kurları ve gram altın üzerinde asgari Ankara – Washington hattı kadar etkili olmaya aday görünüyor."