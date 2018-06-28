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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Haziran dolar fiyatları )

28.06.2018 - 09:46 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.58 TL'nin altını gördü

Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 4.65 TL'nin üzerini gördükten sonra; kademeli olarak gerilerken 4.58 TL'nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda ise 4.58 TL'de hareket ediyor. Piyasalarda yeni kabineye odaklı seyir sürüyor.

Seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla nispeten normalleşme gözlenen dolar kurunda yeni kabineye odaklı temkinli iyimserlik sürüyor. Dolar gün içerisinde en düşük 4.5766 TL'yi; en yüksek 4.6516 TL'yi gördü. Dolar saat 16.57 itibarıyla 4.5892 TL'den; Euro/TL ise 5.3154 TL'den işlem gördü.

Dolar endeksi, 95.55 seviyesine yükselerek bu yılki zirvesini test ederken şu dakikalarda 94.88 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1586 seviyesinde...

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 16.25'e kadar gerilerken; iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.15 seviyesindeydi. 

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Yurtdışı piyasalarda küresel ticaret savaşları kaynaklı olumsuz eğilim sürerken, yurtiçi piyasalar ise yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağına odaklı...

TÜRK LİRASINDA POZİTİF AYRIŞMA DEVAM EDİYOR

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, TL'de seçim sonrası pozitif ayrışmanın devam ettiğini söyleyerek, "Henüz bir trend değişimi yok ancak fiyatlamalar olumlu bir eğilim gösteriyor. Önümüzde meclis takvimi var ve muhtemelen temmuz ayının ikinci haftasında kabine açıklanmış olacak. Buna ilişkin olumlu beklentiler var. Yurt dışında küresel ticaret savaşları nedeniyle risk iştahı çok iyi durumda değil. Yurt içinde ise piyasa riskler konusunda beklemede, kabineyi önceliğe almış durumdayız" diye konuştu.

Kurun 4.60-4.62 TL civarında hareket ettiğini ve piyasada biraz daha normalleşme olduğunu söyleyen Erkan, "Piyasa temkinli iyimserlik ve bekleme halinde. Yurt dışı zaten olumsuz, risk iştahı da olumsuz etkileniyor ancak bu ortamda biz negatif eğilimden pozitif ayrışıyoruz. Kabine belli olana kadar piyasanın agresif alıma geçmesini beklemiyorum" dedi.

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