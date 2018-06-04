Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 04 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlarken; enflasyon verisinin açıklanmasıyla yön değiştirerek 4.58 TL'nin altını gördü. Euro kuru ise 5.38 TL'de hareket ediyor. Gözler, perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında...

Dolar/TL, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's açıklamaları ile haftaya yükselişle başlarken; enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentisiyle geriledi. Enflasyon verisi öncesi 4.64 TL'nin üzerinde hareket eden dolar kuru, verinin açıklanmasıyla psikolojik seviye olan 4.60 TL'nin altına gevşeyerek en düşük 4.5796 TL'yi gördü. Dolar saat 17.05 itibarıyla 4.5947 TL'de hareket ederken, Euro/TL 5.3856 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.35 düşüşle 93.81 puandan işlem görürken, euro/dolar paritesi 1.1719 seviyelerinde...

Petrol fiyatları ise 76 dolar seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı 1295 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4.45 seviyesinin altına kadar gerilemişti.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan; "Beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşen ve yükselmeye devam eden enflasyon verilerinin ardından TL ve Türk tahvilleri değer kazanıyor. Bunun nedeni, perşembe günkü Merkez Bankası toplantısına ilişkin beklentilerin artmasıdır. Enflasyonda bozulma sürüyor ve yükselişin de devamı önümüzdeki aylarda beklenebilir. Özellikle enflasyonda konjonktürel sıkıntıların gıda, ulaştırma gibi kalemlerde etkin olacağı, bunun yanında da brent petrol ve doların değer kazandığı bir ortamda TCMB, TL'yi korumak adına bir politika adımı daha atabilir. Değer kaybeden TL'nin ve bozulan enflasyon beklentilerine karşılık TCMB’nin reel faiz sağlayabilmek ve TL'yi korumak adına perşembe günü bir faiz artırımına daha gitmesini olası görüyoruz. Bu adım, 100 baz puanlık bir faiz artışı olabilir. Piyasanın da Merkez Bankası’ndan faiz beklentilerinin artması TL'nin değer kazanmasında etkili olmaktadır" şeklinde değerlendirdi.

Erkan açıklamalarına şöyle devam etti: "Kurda kısa vadede önemli destek olan 4,57 bandı üzerinde durmaya devam edildiği için yükseliş eğilimi devam etmektedir. Kurun söz konusu desteğe tutunup tutunmaması önemlidir. TCMB beklentileri şimdi TL'yi destekliyor, ancak perşembe bir aksiyon alınmazsa bu hareketler sert değer kaybına dönüşebilir. 4,57 üzerinde kur kaldığı sürece 4,66 başta olmak üzere 4,71ve 4,76 bariyerlerine doğru çıkış isteği sürebilir. Aşağı hareketlerin kalıcı olabilmesi için 4,57 altında kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır. Bu durumda da 4,53 başta olmak üzere 4,49 ve 4,44 bölgesine doğru tepkilerini sürdürmek isteyebilir"

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Enflasyon verisinin ardından Dolar/TL kurunda 4.60 seviyesinin altına gevşeme yaşandı. Bunun ardından kur yine 4.63 seviyelerinde dengeleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gelmesinin dışında halen katı seyrin sürüyor olması TCMB’ye yönelik sıkı duruşun tavizsiz bir şekilde devam edeceği beklentisini güçlendiriyor. Kurdaki gevşemede bunun etkisi var diyebiliriz. Diğer yandan piyasada enflasyonun yüksek gelmesi durumunda TCMB’nin 7 Haziran’da aksiyon alacağına yönelik belirsiz beklentilerde bulunuyor. Kurda şok bir dalga oluşmadığı sürece TCMB’nin 7 Haziran’da aksiyon almasını beklemiyorum. TCMB’nin önceki süreçte yaptığı faiz artışında ve sadeleşme adımında zaten enflasyona yönelik mevcut beklentilerinde dahil olduğunu ve buna paralel adımların atıldığını düşünüyorum. Ancak kurda şok dalgaların oluşması durumunda TCMB’nin buna izin vermeyeceğini ve ancak o durumda faizlerde artırım yapacağını düşünüyorum" dedi.

Turşucu teknik olarak ise şöyle analiz etti: "Dolar/TL kurunda bugün için aşağıda 4.58 seviyesini destek, yukarıda ise 4.66 seviyesini direnç olarak izliyoruz. Günlük vadede kurda yukarı yönlü eğilimin ağır bastığını şimdilik söylemek mümkün. Dolar/TL’nin 4.66 seviyesini geçmesi ve üzerine yerleşmesi durumunda ise 4.72-4.73 seviyesine doğru yükselişler görülebilir. Buna karşın 4.58 desteğinin altına gerilemelerde ise 4.54-4.55 seviyesine doğru düşüşler görmek mümkün."

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; TÜFE aylık 1.62; yıllık ise yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. Beklenti, TÜFE'de mayıs ayında yüzde 1.45 artış, yıl sonunda ise yüzde 11.50 olması yönündeydi.

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FİTCH VE MOODY'S AÇIKLAMALARI

Türkiye'nin kredi notunu Mart ayında Ba2'ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody's, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı.

Moody's derecelendirme yöntemine göre izleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.

Fitch ise 25 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı. İzlemenin altı ay içinde tamamlanacağı belirtilen değerlendirmede, "Ekonomik ve finansal piyasa koşullarında belirgin bir bozulma olmaması halinde çoğu banka için bir kademe indirim" ile sınırlı olacağı ifade edildi.

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