Dolar ne kadar? ( 29 Aralık dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, dün ABD ile yaşanan vize krizinin sona ermesiyle birlikte 2 ayın en düşük seviyesine gerilerken, yeni günde de düşük seviyelerdeki seyrine devam ediyor. KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, dolar/TL'de gelinen seviyelerin kurda uzun vadeli alım yapmak için kullanılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Türk Lirası, yılın ve haftanın son işlem gününe ABD'nin vize sürprizi ile güçlü başladı. Dolar/TL, dün ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarının kaldırmasıyla sert gerileyerek, 25 Ekim'den bu yana en düşük seviye olan 3.7656 TL'yi gördü. Dolar kuru yeni günde de en düşük 3.7718 seviyesini görürken, saat 11.27 3.7793 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL, en düşük 4.5060 seviyesini görürken, şu dakikalarda 4.5237 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, yıl sonu nedeniyle piyasalarda bugün düşük hacimli ve yatay bir hareketin izlenmesini bekliyorlar.

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TCMB'nin 14 Aralık toplantısından sonra aşağı yönlü hareket eden ve hafta başından itibaren 3.80-3.82 dar bandında sakin bir seyir izleyen dolar kuru, dün ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamalarını beklenmedik şekilde kaldırmasıyla 3.76556'ya kadar geriledi.

DOLAR ALMA ZAMANI MI?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel bazda dolar, yataylaşan ABD tahvil getiri eğrisine bağlı olarak baskı altında kalmaktadır. Bu kapsamda doların G-10 para birimlerine karşı son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ve Çarşamba günü özellikle 10 yıllık tahvil faizinde gerçekleşen düşüşün henüz geri alınamamış olması gelişmekte olan ülke para birimlerine de olumlu yansımakta ve Güney Afrika’dan yükselen Ramaphosa iyimserliğine ek olarak gelişmekte olan ülke partisini devam ettirmektedir. Yıl sonu pozisyon ayarlamaları da piyasaya dolar negatif etki yaparken, dün gelişmekte olan ülke para birimlerindeki alımların Türk Lirası'nın yanı sıra bazı Orta ve Doğu Avrupa para birimleri ile TWD, MYR, THB gibi Asya para birimlerinde yoğunlaştığını gördük" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "ABD’nin vize işlemlerini yeniden başlatacağını duyurmasıyla Türk Lirası'ndaki değer kazancı hızla arttı ve günlük bazda yüzde 1,1 değer kazanarak Türk Lirası'nın pozitif anlamda başı çeken EM para birimlerinden birisi olarak öne çıktı. Türk Lirası ve diğer Türk finansal varlıkları üzerinde negatif baskı oluşturan etmenlerden birisi, ABD’nin Ankara Büyükeçliliğİ’nin krizin sona erdiğini açıklamasıyla ortadan kalkmış oldu. Diplomatik pozitif haber akışı ile beraber BIST 100 de rekor kapanışa giderken, 10 yıllık Türk tahvil faizi de kayda değer bir geri çekilmeyle yüzde 11,75 bandına geriledi. Vize haberi ve konjonktürel dolar zayıflığı Türk Lirası'na yaramakla beraber, mevcut enflasyon seviyeleri çerçevesinde Dolar/TL bu düşüş muhtemelen duraksayacak ve daha çok gün içinde 3,77 ana desteği ve 3,80 bandında konsolide olacak bir kur hareketi göreceğiz. Gelinen seviyeler kurda uzun vadeli alım yapmak için kullanılabilir. Bu açıdan yılın ilk haftasında Türkiye’de açıklanacak yıl sonu enflasyonu ve ABD’den gelecek birincil derecede önemli veriler belirleyici olacaktır."

TAHVİL BONO PİYASASI

TL'de ABD vize işlemlerinin yeniden başlamasıyla birlikte yaşanan iyimserlik tahvil/bono piyasasına da yansıdı. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.94 olurken, valörde ortalama bileşik faiz yüzde 11.72'ye geriledi. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.40 oldu. Valörde ortalama bileşik faiz yüzde 13.34 olarak gerçekleşti.

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