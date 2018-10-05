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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Ekim dolar fiyatları )

05.10.2018 - 08:59 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ABD verisine ne tepki verdi?

Dolar fiyatları ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası gerilerken, şu dakikalarda 6.12 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 7.06 TL'de hareket ediyor.

ABD tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dün yükselişe geçen dolar kuru, haftanın son işlem gününe 6.19 TL seviyelerinden başladı. Dolar, gün içerisinde en yüksek 6.2136 TL'yi görürken, beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle 6.17 TL seviyesinden 6.1044 TL seviyesine geriledi. Dolar kuru saat 16.53 itibarıyla 6.1241 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise şu dakikalarda 7.0677 TL'de bulunuyor.

Analistler, dolar kurunda 6.10 TL'nin destek, 6.25 TL'nin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 0.18 düşüşle 95.25 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1538 seviyesinde hareket ediyor.

ABD'DE KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

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ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam 134 bin artarken, beklenti 185 bin artması yönündeydi. İşsizlik oranı ise yüzde 3.7 ile 49 yılın en düşük seviyesine indi. İşsizlik oranında ise beklenti yüzde 3.8 olması yönündeydi.

Küresel piyasalar, ABD verileriyle hareketlenirken, dolar, beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdamın etkisiyle rakipleri karşısında sınırlı değer kaybetti. Son günlerde hakkında çok konuşulan 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 3.20’den yüzde 3.22’ye çıkarak yeniden son 7 yılın en yüksek seviyelerini gördü.

Altının onsu da verilerin ardından hafif değer kazanarak 1.201 dolardan 1.203 dolara yükseldi. Brent tipi petrolün varil fiyatı 84.56 dolardan 84.25 dolara ve WTI tipi petrolün varil fiyatı 74.58 dolardan 74.52 dolara geriledi. 


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