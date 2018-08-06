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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 06 Ağustos dolar fiyatları )

06.08.2018 - 08:22 | Son Güncelleme :
Dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesine ne tepki verdi?

Dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 5.19 TL'nin üzerini görürken, Merkez Bankası'nın döviz hamlesi sonrası sınırlı geriledi. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilim ve İran yaptırımlarının yürürlüğe gireceği haberiyle yükselen dolar kuru, 5.1962 TL'yi gördü. Merkez Bankası'nın döviz hamlesi öncesi 5.1850 TL'de hareket eden kur, hamle sonrası 5.16 TL'nin altını görürken bankalararası piyasada son işlemler 5.1806 TL'den yapıldı.

6.0019 TL'ye kadar yükselen euro kurunda ise bankalararası piyasada son işlemler 5.9919 TL seviyesinde bulunuyordu.

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Dolar kuru geçtiğimiz haftayı, beklentilerin altında gelen enflasyon verisi ve ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası gerileyerek 5.08 TL seviyesinden tamamlamıştı.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 19.83 seviyesine, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 22.50 seviyesine yükseldi.

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Dolar endeksi 95 puanın üzerindeki seyrini sürdürürken, aynı dakikalarda yüzde 19 yükselişle 95.22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1554 seviyelerinde...

"ABD İLİŞKİLERİNDEKİ SOMUT İYİLEŞME TAKİP EDİLECEK"

Finans Uzmanı Emrah Ceylan, "Türk lirası, ABD-Türkiye ikili ilişkilerindeki gerilimin bitmesine yönelik somut bir gelişme olmaması ayrıca İran yaptırımlarının yarın yürürlüğe girecek olması nedeniyle değer kaybediyor. Geçtiğimiz haftadan beri dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 5.36 yükseldi" şeklinde değerlendirdi.

Ceylan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Ayrıca Tükiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) priminin 300 baz puanın üzerinde olması doların 5 TL'nin üzerine yukarı yönlü hareketini destekliyor. Özellikle ABD ilişkilerinde somut iyileşmenin gözlenmesi yönündeki gelişmeleri piyasalar yakından bekliyor. Bu yönde net adımların gerçekleşmesi halinde kurdaki stresin ve hassasiyetinin azalacağını düşünüyorum. Ancak bu süreçte ABD’nin ticaret politikası nedeniyle gelişen ülke para birimlerindeki düşüşün yılın geri kalanında ve 2019 yılında da devam edebilir. Hem İran yaptırımının sonuçlarını hem de ABD’nin ticaret savaşlarındaki hamlelerini yakından takip edeceğiz."


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