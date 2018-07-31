Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 31 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru güne 4.89 TL'den başlarken, yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklanmasıyla dalgalı seyrini sürdürdü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.90 TL'de, Euro kuru ise 5.74 TL'de bulunuyor.

Dolar kuru, ABD yaptırımlarına ilişkin devam eden endişelerle güne 4.89 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en yüksek 4.9227 TL'yi görürken, TCMB Başkanı Çetinkaya'nın yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklamasıyla dar bantta dalgalandı. Dolar, enflasyon raporu açıklanmaya başladığı sıralarda 4.89 TL seviyesinde hareket ederken; sonrasında 4.91 TL seviyelerine kadar yükseldi. Kur, saat 12.38 itibarıyla 4.9003 TL'de bulunurken, Euro kuru ise 5.7470 TL'de hareket etti.

Dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 94.12 puanda işlem görürken, euro/dolar paritesi 1.1720 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 18.70 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 20.54 seviyesinde bulunuyor.

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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre, Çetinkaya yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 8.4'ten yüzde 13.4'e yükseltildiğini duyurdu.

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DOLAR KURUNDA 4.9280 TL SEVİYESİ KRİTİK

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Dolar kuru sabah saatlerinden bu yana yukarı yönde tepki veriyor. Dolar kurundaki hassasiyetten uzun zamandır bahsediyorduk ve konu başlıklarımızın aynı olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla, yeni bir gündem maddesi bulunmuyor ki bugünkü hareketini destekleyebilsin. Geçtiğimiz hafta 24 Temmuz tarihinde yapılan TCMB faiz kararı toplantısında, Merkezin beklentilerin aksine politika faizini değiştirmemesinin ardından kur 4.88 TL seviyesinin üzerine yerleşmiş durumda. TCMB’nin faiz kararı öncesinde de kurun 4.60-4.80 TL aralığında bir hareket alanı vardı. Merkez'in ardından 4.88 TL seviyesinin üzerini konuşuyor olmamız, mayıs ve haziran ayındaki 4.9280 TL ve 4.97 TL rekor seviyelerine yakın olması açısından biraz kritik" şeklinde değerlendirdi.

Karadağ şunları ekledi: "Bugün için TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunu yayınladı ve önümüzdeki iki yılın yıl sonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönde revizelere gitti. Ocak ve nisan aylarında yayınladığı 2018 yılının 1. ve 2. enflasyon raporlarında, sırasıyla 2018 yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 7.9 ve yüzde 8.4 düzeyindeydi, bu raporda 2018 yıl sonu beklentisi yüzde 13.4’e yukarı yönde revize edilmiş durumda. 2019 yıl sonu beklentisi ise önceki iki raporda yüzde 6.5 seviyesindeyken, bu raporda yüzde 9.3 seviyesine yükseltildi.

Aslında Merkez'in yapmış olduğu bu revizeleri sürpriz karşılamamak gerek çünkü son dönemde açıklanan enflasyon rakamlarındaki agresif yükseliş, Merkez'i bu revizeleri yapmasına mecbur bırakmış durumda. Fiyat hareketine bakıldığı zaman enflasyon raporu kaynaklı dolar kurunda yeni bir hareketin oluşmadığını gözlemliyoruz. Piyasanın bundan sonraki süreçte istediği, yeni kabinenin açıklayacağı “Orta Vadeli Plan” olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa OVP’yi görmeden ve ikna olmadan TL üzerindeki bu baskının sınırlı da olsa kalkmasını beklemek için erken olacağını düşünüyorum. Sonuçta fiyatlarda daha sağlıklı bir durumun oluşabilmesi açısından hükümet ve TCMB’nin eş zamanlı olarak piyasalara güven vermesi gerekiyor ki piyasalarda TL‘yi daha kalıcı bir şekilde iyimser olarak fiyatlayabilsin. Bunun da belli bir süresinin olduğunu düşünürsek, bir süre daha dolar kurundaki hassasiyetin sürmesini bekleyebiliriz.

Dolar kuru için bugünün kalanında ABD’den açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri izlenecek. Fed’in yakından takip ettiği bu veri setinin dolar üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Dış piyasada, dolar çok güçlü değil ancak gelişmekte olan ülke piyasalarının kafası karışık ve huzursuz. Gelişen ülke paralarındaki bu seyir de TL üzerinde baskı kurduğu için dolar kurunun tam olarak rahatladığını söyleyemiyoruz. Ancak, gelişen ülke paralarını bu kadar rahatsız eden durumunda TL’deki negatif ayrışma olduğunu gözlemliyoruz. Diğer para birimlerine baktığımız zaman, Rus Rublesi, Brezilya Reali ve Güney Afrika Randı’nın dolar karşısında biraz daha iyimser olduğu dikkat çekiyor. Türkiye’nin risk priminin yüksek olması ve Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi rakamının 300 puanların altına gevşemesinde zorlanması da TL üzerinde baskı yaratan en önemli unsur olarak yorumlanabilir."

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Dolar kuru için 4.9280 TL seviyesini direnç noktası olarak izliyoruz. Kur, bu direnç noktasının üzerine yerleşemediği müddetçe yukarı yönde tepkisinde zayıf kalabilir. Buna karşın, kurda olası geri çekilmelerin devamı durumunda 4.88 altı kapanışların görülmesi gerekiyor."

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