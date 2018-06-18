Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru, yeni haftaya 4.70 TL'nin üzerinde başlarken; şu dakikalarda 4.71 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.47 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar, ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerine yönelik geçen haftaki kararlarının etkisiyle arife günü işlem gördüğü 4.64 TL seviyelerden 4.70 TL'nin üzerine yükselerek güne başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.7474 TL'yi görürken, en düşük 4.6805 TL'yi gördü. Dolar saat 15.54 itibarıyla 4.7133 TL'de hareket ederken, Euro ise 5.4741 TL'de bulunuyor.

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TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Global Menkul Analisti Rıdvan Baştürk, "Erken seçim öncesi son işlem haftasındayız. Gerek yurt dışı gelişmeler gerekse yurt içi gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri yüzde 17.25 seviyesine yükseltmesine rağmen TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta yurt içi piyasa Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olduğu sürede yaşanan gelişmeler piyasa üzerinde etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın daha önce eylül ayında bitirileceği planlanan tahvil alım programını yıl sonuna kadar uzatması ve enflasyon görünümündeki zayıflık nedeniyle faizleri 2019 yıl sonuna kadar düşük seviyelerde tutacağını açıklamasının ardından TL varlıkları oldukça yakından ilgilendiren euro/dolar paritesi hızlı bir şekilde 1.1850 seviyelerinden 1.15’e kadar geriledi. Paritenin düşüş göstermesi TL varlıklar açısından olumsuz bir gelişme. Bu neticede TL’nin dolar karşısında değer kayıpları yaşadığını görmekteyiz" dedi.

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Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "İç tarafa baktığımızda, pazar günü yapılacak olan seçim öncesinde belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Yayınlanan anketler karışık bir izlenim verirken TL varlıklar üzerinde baskı var. Bu nedenledir ki MSCI gelişen ülke piyasalarına göre, yurt içi piyasa daha zayıf bir seyir izliyor.

Seçim belirsizliği gidene kadar TL varlıklardaki zayıf görünümün devamı beklenebilir. Ancak bu durum, seçimden sonra tamamen düzelecek anlamına gelmiyor. Çünkü olası bir Cumhurbaşkanı-parlamento çıkmazında TL varlıklar üzerindeki baskı daha da artabilir. Yurtdışı gelişmeler aleyhimize olabilir ancak yılbaşından bu yana yaşanan negatif ayrışma iç dinamiklerden ötürü olduğu için bu belirsizlik ortadan kalkarsa TL varlıklarda bir süre bahar havası görebiliriz ancak belirsizlik sürdüğü sürece ki en azından pazar günü sonuçlar açıklanana kadar sürecektir, bu süreçte temkinli olmak gerekiyor.

Teknik olarak da yukarı yönlü hareketler ön planda. Geçen hafta 4.55 TL gibi kritik bir eşik aşıldıktan sonra momentum güçlendi. Kısa vadede 4.68 TL'yi destek olarak izleyebiliriz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece yukarı ataklar görebiliriz. İlk aşamada 4.75’i izliyoruz. Burası da aşılırsa alımlar daha da hızlanabilir."

DOLAR ENDEKSİ 7 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Küresel piyasalarda dolar, başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında yedi ayın zirvesine yaklaşırken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi kazanımları sınırladı.

ABD Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmamasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 95.131'e kadar çıkan dolar endeksi bugün yüzde 0.1 artıda 94.882'de bulunuyor.

ECB geçen yıllarda zor durumdaki Euro Bölgesi ekonomisine destek olmak için başlattığı tahvil alım programını yıl sonunda bitireceğini açıkladı. Buna karşılık faizlerin gelecek yıl yaz sonuna kadar aynı kalacağının sinyalini vererek yatırımcıların faiz artırım beklentilerini üç ay ötelemesine, yani Eylül 2019'a çekmelerine yol açtı.

ECB'nin aşırı gevşek para politikasının devam ettiğini gösteren bu karardan bir gün önce Fed düzenli faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vererek artık kriz döneminde başlatılan aşırı gevşek para politikasını sona erdiğini göstermişti.