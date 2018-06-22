Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 22 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru seçim öncesi son işlem gününe 4.75 TL civarında başlarken, ilerleyen saatlerde 4.70 TL'nin altına gevşedi ve en düşük 4.6753 TL'yi gördü. Euro ise 5.44 TL seviyesine kadar geri çekildi.

Küresel ticaret savaşı ve küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarıyla geçen hafta 4.60'lı seviyelerden bu hafta 4.75'li seviyelere yükselen dolar/TL seçim öncesi son işlem gününe 4.75 TL'den başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde düşünü kuvvetlendirerek 4.70 TL'nin altını gördü ve 4.6753 TL'ye kadar gevşedi. Dolar saat 16.39 itibarıyla 4.7044 TL'de bulunuyor. Euro ise gün içerisinde en düşük 5.4486 TL'yi görürken, şu dakikalarda 5.4840 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.33 düşüşle 94.86 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi ise 1.1653 seviyesinde...

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ABD'de faizler ve dolar son dönemdeki sert yükselişin ardından dün bir miktar kâr realizasyonuyla gerilerken dolar/TL'de güne sınırlı bir iyimserlikle başladı. Bankacılar benzer iyimserliğin tahvil piyasasında da görülebileceğini belirtti.

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Morgan Stanley tarafından bu sabah yayımlanan Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesine ilişkin raporda "Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri bölgedeki en önemli gelişme olacak" denildi.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Ticaret savaşları endişeleri ile küresel risk iştahındaki zayıflık devam ediyor. Seçim öncesi son iş gününe değer kayıplarıyla başlayan TL, oldukça sakin, oynaklığı normalleşmiş bir şekilde sıkı, dar bir marjda hareket ediyor. Seçim belirsizliği piyasanın zorlanmasına neden oluyor. Küresel bazda ticaret endişeleri gelişmekte olan ülke paraları üzerinde baskı unsuru, dolar endeksi (DXY) ise gelen alımlardan sonra bir miktar geriledi. Ticaret savaşlarının boyutu ve Trump'ın bunun neresinde olacağı küresel anlamda izlenmesi gereken en önemli unsurken, bizde ise seçim ön plana çıkmakta. Seçimin muhtemelen çok yakın geçecek olması seçim sonrasına ilişkin kur tahmini yapmayı zorlaştırmaktadır. Seçimden önceki son işlem gününde tahvil faizlerimiz ise sakin seyretmektedir" dedi.

Erkan teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Dolar kuru için ana görünüm 4,57 TL üzerinde kalmaya devam ettiği sürece, geniş perspektifte olası çıkışların devam edebileceği şeklindedir. Daha kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde ise 4,71 – 4,74 bölgesini önemli görmekteyiz. Kur ilgili bölge üzerinde kalıcı hareket yapma eğilimine girerse, yukarı yönlü olarak çıkışını daha da güçlendirmek isteyebilir. Bu kapsamda, 24 Mayıs 2018 tarihinden beri geçilmeyen 4,8050 seviyesi önem arz etmektedir. Kısa vadeli aşağı yönlü tepkimelerin süreklilik sağlayabilmesi için ise 4,71 – 4,74 altı kalıcılık görülmelidir. Bu tür bir kırılım durumunda kur başta 4,68 olmak üzere 4,64 ve 4,60 desteklerine yakınsamak isteyebilir. Ancak 4,57’ye kadar olan satışlar trend içi tepki satışı kapsamında değerlendirilecektir."