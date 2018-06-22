‹ Önceki Haber Intel CEO'su istifa etti Intel CEO'su istifa etti Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi anlattı

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 22 Haziran dolar fiyatları )

22.06.2018 - 09:29 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.70 TL'nin altını gördü

Dolar kuru seçim öncesi son işlem gününe 4.75 TL civarında başlarken, ilerleyen saatlerde 4.70 TL'nin altına gevşedi ve en düşük 4.6753 TL'yi gördü. Euro ise 5.44 TL seviyesine kadar geri çekildi.

Küresel ticaret savaşı ve küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarıyla geçen hafta 4.60'lı seviyelerden bu hafta 4.75'li seviyelere yükselen dolar/TL seçim öncesi son işlem gününe 4.75 TL'den başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde düşünü kuvvetlendirerek 4.70 TL'nin altını gördü ve 4.6753 TL'ye kadar gevşedi. Dolar saat 16.39 itibarıyla 4.7044 TL'de bulunuyor. Euro ise gün içerisinde en düşük 5.4486 TL'yi görürken, şu dakikalarda 5.4840 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0.33 düşüşle 94.86 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi ise 1.1653 seviyesinde...

##$HABER_1447019$##

ABD'de faizler ve dolar son dönemdeki sert yükselişin ardından dün bir miktar kâr realizasyonuyla gerilerken dolar/TL'de güne sınırlı bir iyimserlikle başladı. Bankacılar benzer iyimserliğin tahvil piyasasında da görülebileceğini belirtti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Morgan Stanley tarafından bu sabah yayımlanan Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesine ilişkin raporda "Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri bölgedeki en önemli gelişme olacak" denildi.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Ticaret savaşları endişeleri ile küresel risk iştahındaki zayıflık devam ediyor. Seçim öncesi son iş gününe değer kayıplarıyla başlayan TL, oldukça sakin, oynaklığı normalleşmiş bir şekilde sıkı, dar bir marjda hareket ediyor. Seçim belirsizliği piyasanın zorlanmasına neden oluyor. Küresel bazda ticaret endişeleri gelişmekte olan ülke paraları üzerinde baskı unsuru, dolar endeksi (DXY) ise gelen alımlardan sonra bir miktar geriledi. Ticaret savaşlarının boyutu ve Trump'ın bunun neresinde olacağı küresel anlamda izlenmesi gereken en önemli unsurken, bizde ise seçim ön plana çıkmakta. Seçimin muhtemelen çok yakın geçecek olması seçim sonrasına ilişkin kur tahmini yapmayı zorlaştırmaktadır. Seçimden önceki son işlem gününde tahvil faizlerimiz ise sakin seyretmektedir" dedi.

Erkan teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Dolar kuru için ana görünüm 4,57 TL üzerinde kalmaya devam ettiği sürece, geniş perspektifte olası çıkışların devam edebileceği şeklindedir. Daha kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde ise 4,71 – 4,74 bölgesini önemli görmekteyiz. Kur ilgili bölge üzerinde kalıcı hareket yapma eğilimine girerse, yukarı yönlü olarak çıkışını daha da güçlendirmek isteyebilir.  Bu kapsamda, 24 Mayıs 2018 tarihinden beri geçilmeyen 4,8050 seviyesi önem arz etmektedir. Kısa vadeli aşağı yönlü tepkimelerin süreklilik sağlayabilmesi için ise 4,71 – 4,74 altı kalıcılık görülmelidir. Bu tür bir kırılım durumunda kur başta 4,68 olmak üzere 4,64 ve 4,60 desteklerine yakınsamak isteyebilir. Ancak 4,57’ye kadar olan satışlar trend içi tepki satışı kapsamında değerlendirilecektir."


‹ Önceki Haber Intel CEO'su istifa etti Intel CEO'su istifa etti Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi anlattı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.852 Değişim: 0,84% Hacim : 4.906 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.451 22.06.2018 Yüksek 96.187
Açılış: 95.517
4,6805 Değişim: -0,84%
Düşük 4,6603 22.06.2018 Yüksek 4,7464
Açılış: 4,7201
5,4598 Değişim: -0,43%
Düşük 5,4277 22.06.2018 Yüksek 5,5241
Açılış: 5,48355
191,20 Değişim: -0,63%
Düşük 190,15 22.06.2018 Yüksek 193,66
Açılış: 192,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.