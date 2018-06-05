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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Haziran dolar fiyatları )

05.06.2018 - 09:16 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.62 TL seviyelerinde

Dolar kuru Merkez Bankası'nın adımlarını takip ederken, şu dakikalarda 4.62 TL'de hareket ederken; Euro kuru ise 5.40 TL seviyelerinde... Küresel piyasalar ve veri gündemi izleniyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla tarihi zirvesinden oldukça uzaklaşan dolar kuru, 24 Haziran seçimleri öncesi Merkez Bankası'nın olası yeni sıkılaştırma adımları, iç ve dış veri gündemi ile küresel piyasalar takip ediliyor.

Dolar güne 4.59 TL'den başlarken, saat 13.46 itibarıyla 4.6206 TL'de hareket ediyor. Euro aynı dakikalarda 5.4050 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi 0,02 yükselişle yeniden 94 puanın üzerini görürken, 94.03 seviyelerinde...

Petrol fiyatları, 75.44 dolardan, altının ons fiyatı ise 1291 dolardan işlem görüyor.

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EURO'YA İTALYA DESTEĞİ

Küresel piyasalarda  Euro İtalyan siyasetinde istikrar işaretlerinden destek bulurken, dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yıl sonuna kadar üç faiz artışı daha yapacağı beklentilerini güçlendirmesinin ardından yen karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro dün 1.1745 ile 24 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra şu sıralarda 1.1692 ile yatay seyrediyor.

Euro bir hafta önce 1.1510 dolar ile 10 ayın dip seviyesini görmesinden bu yana yatırımcıların İtalya'da hükümet kurulmasının ardından rahatlamalarıyla toparlanıyor.

PİYASALAR İÇİN 3 KRİTİK GÜNDEM MADDESİ

Bankacılar en önemli dış gündem maddesinin önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası faiz kararına ilişkin oluşacak beklentiler olabileceğini belirtti.

Fed'in bu yıl üç değil de dört defa faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi TL ve benzer para birimleri için risk oluştururken son dönemde açıklanan ABD verileri bu beklentileri genel olarak güçlendiriyor.

Bankacılara göre iç tarafta ise en önemli gündem maddeleri bu haftaki TCMB faiz kararının ardından ise 24 Haziran'daki seçimler olmaya devam ediyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil piyasasında ise genel olarak yukarı yönlü ve dalgalı seyir gözleniyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.89 seviyesinden gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.81 oldu.

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