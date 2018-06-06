Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Haziran dolar fiyatları )

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın kararını beklerken; şu dakikalarda 4.56 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.38 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar kuru, küresel piyasaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını beklerken; güne 4.60 TL seviyelerinden başladı. Dolar saat 17.20 itibarıyla 4.5682 TL'de işlem görürken; Euro 5.3850 TL'de bulunuyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,27 düşüşle 93.58 puandayken; Euro/dolar paritesi 1.1768 seviyesinde hareket ediyor.

Petrol fiyatları 75.29 dolar; altının ons fiyatı 1295 dolar seviyesinde hareket ediyor.

10 YIL VADELİ TAHVİL REKOR KIRDI

Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, 18 baz puan arttı ve yüzde 15.40 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 2 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi ise yüzde 18.04 oldu.

KURLARDA OYNAKLIK DEVAM EDEBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Dolar/TL kurunda geri çekilmelerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. TCMB’nin 23 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapmış olduğu faiz hamlelerinin ardından kurun yukarı yönde agresif tepkileri zayıflamış oldu, ancak geri çekilmelerde de çok güçlü olamadığı dikkat çekiyor. Aslında bu hareketi normal karşılamak gerek. Türkiye bir seçim sürecinde ve 24 Haziran gününe kadar iç piyasadaki hareketlerin çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla, kurlarda oynaklık bu süreçte devam edecektir ve düşüş eğiliminde çok güçlü olmasını beklemeyebiliriz" şeklinde belirtti.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dış piyasada da Doların pozitif fiyatlanıyor olması ve gelecek hafta yapılacak Fed toplantısını da unutmamak gerek. Fed için beklentiler bir faiz artışı gelmesi yönünde. Belki bu beklenti önceden fiyatlandı ama Fed’e sayılı günler kala bu beklentinin fiyatlamalar üzerinde pozitif bir etki oluşturmasını bekleyebiliriz. ABD Başkanı D. Trump’ta olağanüstü bir gelişme ile piyasanın karşısına çıkmaz ve doların düşmesine de neden olmazsa, açıkçası önümüzdeki günlerde doların pozitif seyrini korumasını bekleyebiliriz. Kısacası, ortam dolar/TL'nin geri çekilmesini desteklemediği gibi yukarı yönde tepkisinde de zayıf kalmasını sağlıyor. Kurun yatay ve yönsüz olduğunu söyleyebiliriz. Bugün içinse veri takvimi sakin dolayısıyla veri bazlı hareketler kur üzerinde beklenilmeyebilir" dedi.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak ise şöyle analiz etti: "Dolar/TL kuru için 4.58 seviyesini destek noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Kur, bu hafta 4.58 seviyesine kadar geri çekilmesine karşın bu seviyenin altına doğru hareket etmekte zorlandı. Dolayısıyla, buradan tepkiler geldiğini gözlemliyoruz. Kur, bu destek noktasının altına geçemediği müddetçe yukarı yönde hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Ancak, 4.63-4.64 bölgesinin üzerine yerleşebilecek gücü olmayabilir. En azından kuru bir süre 4.58-4.64 aralığında yatay bir şekilde izleyebiliriz."

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi piyasalarda TCMB'nin sadeleştirme ve yeni olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini, bunun dışında ABD ve Avrupa merkez bankalarının önümüzdeki hafta açıklayacaklarını faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

ECB ve Fed öncesi ise gözler bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararında olacak.

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