Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Mart dolar fiyatları )

Güne 3.98 seviyesinden başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde yönünü yukarı çevirerek 4.0148 TL'ye kadar yükseldi. Böylelikle dolar/TL Türkiye piyasaları açıkken ilk defa 4 TL'nin üzerini görmüş oldu. Euro kuru ise tarihi rekor seviyesine yakın seyrediyor.

Teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin daha sıkı denetimlere tabi olacağı endişeleri küresel piyasalarda olumsuz havaya neden olurken, kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta illikit piyasada tarihi zirveyi gören dolar/TL, bugün kritik eşiği aşarak en yüksek 4.0148 TL seviyesini gördü.

Dolar/TL güne 3.9793/3.9800 seviyesinden başlarken, sonrasında yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru saat 16.36 itibarıyla 4.0117 seviyesini görürken, dolar endeksi 88.96 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL tarihi zirvesi olan 4.9756 TL seviyesine yakın seyrederken, şu dakikalarda 4.9591 TL'de hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise 1.2344 seviyesinde...

##$$DOVIZWIDGET##$$

ABD BÜYÜMESİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD Ticaret Bakanlığı, 2017’nin ekim-aralık dönemine ait nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 2,5’ten yüzde 2,9’a revize etti. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi yüzde 2,7 seviyesindeydi.

##$HABER_1445008$##

Beklentiyi geride bırakan büyümede, kişisel tüketim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon belirleyici rol oynadı. Harcamalardaki artış yüzde 3,8'den yüzde 4’e revize edilerek 2014’ten bu yana en hızlı yükselişi kaydetti.

Meksa Yatırım Pazarlama Müdürü ve Stratejist Murat Tufan, "ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmazlığın ve Facebook skandalı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerini son gelişmeler sonrası zayıflıyor. TL ise ayrıca Moody'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi, enflasyon ve cari açık gibi majör ekonomik göstergelerin son dönemde bir miktar tedirginlik yaratması sonrası değer kayıplarını artırdı. Küresel piyasalarda risk iştahının düşmesi ile birlikte güvenli liman arayışları hız kazandı ve altın ve euro gibi finansal araçlara yönelim arttı ve korku endeksi 20 seviyesinin üzerine tırmandı" dedi.

Yarın açıklanacak olan Türkiye dördüncü çeyrek büyüme rakamının oldukça önemli olduğunu belirten Tufan, şunları ekledi:

"Büyüme rakamı beklentim yüzde 7,0-7,2... Bu seviyelerde gelebilecek bir büyüme TL varlıkları açısından orta vadeli pozitif bir gelişme olacaktır. Açıkçası AB-Türkiye zirvesinden olumlu mesajların çıkması ve kurda artık aşırı alım bölgeleri olan 3,95-4,05 bandını gelmemizden dolayı teknik satışlar gelebilir. Olası gevşemelerde 3,9750-3,9500 destekleri takip edilebilir. Ticaret savaşlarına yönelik endişelerin azalması ve korku endeksinin yeniden yüzde 15 seviyesine gerilemesi durumunda kurda 3,95-3,90 bölgesi gündeme gelecektir diye düşünüyorum."