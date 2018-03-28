Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 28 Mart dolar fiyatları )

Güne 3.98 seviyesinden başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde 4.00 TL'nin üzerine gördü. Böylelikle dolar/TL Türkiye piyasaları açıkken ilk defa 4 TL'nin üzerini çıkmış oldu. Euro kuru ise 4.96 seviyesinde bulunuyor. ABD büyüme verisi ve risk iştahının seyri izlenecek.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta tarihi zirveyi gören dolar/TL'de zirvenin hemen altında yatay seyir devam ederken, piyasalar bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisini izleyecek.

Dolar/TL güne 3.9793/3.9800 seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 4.0012 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 10.16 itibarıyla 3.9990 TL seviyesindeyken, Euro/TL 4.9602 seviyesindeydi.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ve TL'de son dönemde gözlenen zayıf eğilimin sürmesiyle dün psikolojik direnç olan 4.00 seviyesine yaklaşmıştı.

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Meksa Yatırım Pazarlama Müdürü ve Stratejist Murat Tufan, "ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmazlığın ve Facebook skandalı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerini son gelişmeler sonrası zayıflıyor. TL ise ayrıca Moody'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi, enflasyon ve cari açık gibi majör ekonomik göstergelerin son dönemde bir miktar tedirginlik yaratması sonrası değer kayıplarını artırdı. Küresel piyasalarda risk iştahının düşmesi ile birlikte güvenli liman arayışları hız kazandı ve altın ve euro gibi finansal araçlara yönelim arttı ve korku endeksi 20 seviyesinin üzerine tırmandı" dedi.

Yarın açıklanacak olan Türkiye dördüncü çeyrek büyüme rakamının oldukça önemli olduğunu belirten Tufan, şunları ekledi:

"Büyüme rakamı beklentim yüzde 7,0-7,2... Bu seviyelerde gelebilecek bir büyüme TL varlıkları açısından orta vadeli pozitif bir gelişme olacaktır. Açıkçası AB-Türkiye zirvesinden olumlu mesajların çıkması ve kurda artık aşırı alım bölgeleri olan 3,95-4,05 bandını gelmemizden dolayı teknik satışlar gelebilir. Olası gevşemelerde 3,9750-3,9500 destekleri takip edilebilir. Ticaret savaşlarına yönelik endişelerin azalması ve korku endeksinin yeniden yüzde 15 seviyesine gerilemesi durumunda kurda 3,95-3,90 bölgesi gündeme gelecektir diye düşünüyorum."

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Piyasalar bugün saat 15.30'da açıklanacak olan ABD büyüme verisini, yarın ise Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'yi, içeride ise büyüme verisini izleyecek.

FAİZLERDE YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR

Tahvil piyasasında ise faizlerde de yüksek seyir sürüyor. Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.78, valörde son işlemde yüzde 12.77 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde son işlemde yüzde 14.21 seviyesindeydi.