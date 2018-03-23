Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 23 Mart dolar fiyatları )

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi açıklamasının ardından 4 TL ile zirveyi gören dolar kuru, bugün gevşediği seviyelerde yatay hareket etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalaması ve Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı. İllikit piyasada 4.00 TL'yi aşarak rekor seviyeyi gören dolar/TL, gün içinde gerilediği 3.96-3.97'li seviyelerde yatay bir seyir izledi.

Dolar kuru gece uluslararası piyasalarda 4.0368 TL'yi, Euro kuru 3.9756 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL sonrasında 3.96 seviyesinde dengelenirken saat 17.17 itibarıyla 3.9613 TL'de hareket etti. Euro/TL de 4.8925 TL'de bulunuyor. Dolar endeksi ise 89,47 seviyesinde...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla dün 3.90 seviyesinin altını test eden dolar/TL, bu seviyelerde kalıcı olamayarak öğleden sonra 3.93 seviyesini aşmıştı.

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GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ek gümrük vergilerini açıklamasının ve global piyasaların bu açıklamaların ardından sarsıntı geçirmesinden sonra Asya seansında Türk Lirası çiftlerinde çok sert hareketler görüldü. Bu kapsamda Dolar/TL kuru da 4,03 seviyesi üzerini gördükten sonraki saatlerde 3,96 üzerinde dengelendi. Tabii 4,03 seviyelerinin üzerinin kısa sürede görülmesi, ve sonrasında kurun geri çekilmesi finans piyasalarında "flash crash" olarak nitelendirilen bir hareket... Asya traderlarının aktardığı ise Japon yatırımcının yen/TL pozisyonlarındaki "zarar kes" emirlerinin çalışmış olduğu ve bunun anlık sert harekete neden olmuş olabileceği yönünde. Ancak bize göre kur hareketinin tamamını açıklamıyor" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Geri gelen kur hareketinde bile TL'nin kayıplarının tamamını geri alamaması negatif bir durum. Kurun psikolojik seviye 4'ü hızlı bir şekilde kırabilmiş olması ve uluslararası düzeyde olan ve hemen tüm varlık sınıflarını olumsuz etkileyen (sadece güvenli varlıklar değer kazanıyor) bir habere bu kadar sert tepki vermesi çok da rasyonel sebeplerle açıklanamaz. Gelişen ülkelerde, gerek dolara karşı, gerekse de Euro'ya karşı olan değer kayıplarında Türk Lirası en ön sırada. Dolar/TL, güvercin kalan Fed açıklamalarından sonra da 3,90'lara gerilemenin ertesi gününde tekrar 3,93'lere gelmişti. Hareketin 3,95 üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı denemelerin devam etmesine de neden olabilir. 3,99-4,00 seviyeleri yukarıda izlenebilir; geniş perspektifte 3,90 üzeri yukarıyı göstermektedir.

Euro/dolar hareketi stabil, ancak Trump’ın açıklamaları dolar açısından da olumsuz olarak değerlendirilmeli. Bu yüzden pariteyi 1,22 - 1,23 gibi seviyeler üzerinde tutan görünmez el devrede gibi görünüyor. Ancak Trump, Almanya’nın da peşine düşerse işin rengi değişebilir. İçeride ise dolar/TL kurunun verdiği tepkinin bir benzerini Asya seansında Euro/TL kurunda da gördük. Bu çerçevede Euro/TL kurunda terminaller 4,97’yi gösterdi. Önümüzdeki süreçte Euro/TL 4,84 – 4,87 bandı üzerinde kalmaya devam ederse yükseliş ön planda olabilir"

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